Президент США пообещал помочь Украине «вернуть как можно больше» территорий

ВАШИНГТОН, 27 февраля, ФедералПресс. Американский президент отметил, что его администрация будет стремиться к тому, чтобы Украина в рамках потенциального мирного соглашения с Россией смогла вернуть «как можно больше» утраченных территорий.
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