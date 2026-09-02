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Учения и логистика НАТО свидетельствуют о подготовке к войне — Грушко

Учения и логистика НАТО свидетельствуют о подготовке к войне — Грушко

Заместитель главы Министерства иностранных дел России Александр Грушко в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что страны НАТО активно готовятся к военному столкновению с Россией.

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