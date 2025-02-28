Герасимов прилетел в зону СВО: Необъявленный визит начался с указаний. Лица военных говорят сами за себя

их лица говорят что с такими войны не выигрывают . интересно герасимов каким чудом стал генералом ? женился на дочке генерала ?

Вы на рожу Герасимова посмотрите!Выражает то лицо-чем садятся на крыльцо!Енарал чертов!!!!!

РМ

Раиса Мелькумова

Ой, согласна, спит на ходу, за слова, что он обещал на весь Мир, в три дня освободить Курскую область, его нужно убрать! Позор и стыд!