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Царьград

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Герасимов прилетел в зону СВО: Необъявленный визит начался с указаний. Лица военных говорят сами за себя

Герасимов прилетел в зону СВО: Необъявленный визит начался с указаний. Лица военных говорят сами за себя

Герасимов проинспектировал группировку войск "Запад", а также заслушал докладыПо информации Министерства обороны, начальник Генерального штаба Валерий Герасимов проинспектировал группировку войск "Запад", бойцы которой выполняют задачи в зоне спецоперации.

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Комментарии
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тн
татьяна неструева
их  лица говорят  что с такими  войны не выигрывают .  интересно герасимов   каким чудом стал генералом  ?  женился на дочке генерала ?
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22 час.
Зоя Гольдштаб
Вы на рожу Герасимова посмотрите!Выражает то лицо-чем садятся на крыльцо!Енарал чертов!!!!!
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22 час.
РМ
Раиса Мелькумова
Ой, согласна, спит на ходу, за слова, что он обещал на весь Мир, в три дня освободить Курскую область, его нужно убрать! Позор и стыд!
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13 час.
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