Герасимов прилетел в зону СВО: Необъявленный визит начался с указаний. Лица военных говорят сами за себя

Герасимов проинспектировал группировку войск "Запад", а также заслушал докладыПо информации Министерства обороны, начальник Генерального штаба Валерий Герасимов проинспектировал группировку войск "Запад", бойцы которой выполняют задачи в зоне спецоперации.
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