Самолет Ан-2 пропал на Чукотке

Спасатели на вертолете МИ-8 ГП ЧАО "Чукотавиа" вылетели для проверки маршрута пропавшего судна.<strong>На Чукотке пропал самолет Ан-2 авиакомпании «Стриж авиа», на его борту находятся три человека, <a href="https://t.
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