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Глава МИД Белоруссии заверил в устойчивости страны перед санкциями

Глава МИД Белоруссии заверил в устойчивости страны перед санкциями

Белоруссия сможет выстоять в условиях санкций Запада и призывает вернуться к диалогу. Об этом заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в ходе своего выступления на общеполитической дискуссии 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

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