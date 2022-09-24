Глава МИД Белоруссии заверил в устойчивости страны перед санкциями

Белоруссия сможет выстоять в условиях санкций Запада и призывает вернуться к диалогу. Об этом заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в ходе своего выступления на общеполитической дискуссии 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.