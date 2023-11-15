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Русская весна

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Си Цзиньпин прилетел на встречу с Байденом (ВИДЕО)

Си Цзиньпин прилетел на встречу с Байденом (ВИДЕО)

Глава Китая Си Цзиньпин прибыл в США на саммит АТЭС-2023. Непривычно чистые улицы Сан-Франциско, очищенные от бездомных и наркоманов, встречают кортеж китайского лидера, который в рамках саммита стран азиатско-тихоокеанского региона впервые за долгое время встретится с Джо Байденом.

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