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Царьград

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FT: Венесуэла договорилась перевезти 31 тонн золота в США

FT: Венесуэла договорилась перевезти 31 тонн золота в США

Власти и оппозиция Венесуэлы планируют перемещение 31 тонны золота из Банка Англии в Нью-Йорк для финансирования восстановления после землетрясения.

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