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Холанд растерзал «МЮ» без Роналду, «Зенит» уходит в отрыв, камбэк «Спартака» и паненка Промеса, Перес выиграл в Сингапуре, осечка «Реала» и победа «Юве», 89-й титул Джоковича, трагедия в Индонезии и другие новости

Холанд растерзал «МЮ» без Роналду, «Зенит» уходит в отрыв, камбэк «Спартака» и паненка Промеса, Перес выиграл в Сингапуре, осечка «Реала» и победа «Юве», 89-й титул Джоковича, трагедия в Индонезии и другие новости

Доброе утро! Ловите наш традиционный дайджест новостей  1. «Зенит» обыграл «Ростов» дома в Мир РПЛ (3:1) и увеличил отрыв от 2-го места до 6 очков.

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