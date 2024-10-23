Участники конференции "Толк" обсудили непрерывное образование

ИЗВЕСТИЯ Развитие финансовой культуры, повышение инвестиционной грамотности, защита данных и борьба с кибермошенниками – это лишь часть тем, которые уже успели обсудить в Москве в рамках всероссийской образовательной конференции по финансам и инвестициям "Толк".
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