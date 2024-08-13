Фестиваль «Русские крылья» собрал в Чкаловске рекордные 18 тысяч гостей

10 августа в Чкаловске состоялся Х фестиваль скоростей «Русские крылья», ставший одним из ключевых мероприятий, приуроченных к празднованию 120-летия со дня рождения Героя Советского Союза, летчика-испытателя Валерия Чкалова.
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