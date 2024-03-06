Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 242 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • олег олейник
    Для России абсолютно всё равно , кто будет президентом в США или жёсткий Трамп , или мямля Байден , там линию взаимоо...Пуля для Трампа и...
  • Игорь
    Бля, Серега,я тебя не узнаю. Ты че, не навалял этому пердуну?Стас Михайлов уда...
  • Erl Schweizer
    Для Царьграда кроме русских в России нет места никому. И хоть бы что, Конституция попрана и никакого наказания. Прест...Война становится ...

Депутаты предложили населению докупить недостающий до пенсии стаж

Депутаты предложили населению докупить недостающий до пенсии стаж

Выяснилось, что теперь русские смогут докупить до половины недостающего стажа для получения пенсии.Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб дала интервью изданию "Газете.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АНГЕЛ АНГЕЛ
Мое мнение что политикам, чиновникам не включать в трудовой стаж их работу, только в реальном секторе экономики. Ну а в думе и выборных должностях тем более, это их добровольное дело идти на выборы и при чем тут трудовой стаж, зарплаты их. Народ их туда не загонял, они сами туда пошли....
Ответить
13 час.

Картина дня

наверх