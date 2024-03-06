Депутаты предложили населению докупить недостающий до пенсии стаж

Выяснилось, что теперь русские смогут докупить до половины недостающего стажа для получения пенсии.Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб дала интервью изданию "Газете.
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