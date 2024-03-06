Депутаты предложили населению докупить недостающий до пенсии стаж

АНГЕЛ АНГЕЛ

Мое мнение что политикам, чиновникам не включать в трудовой стаж их работу, только в реальном секторе экономики. Ну а в думе и выборных должностях тем более, это их добровольное дело идти на выборы и при чем тут трудовой стаж, зарплаты их. Народ их туда не загонял, они сами туда пошли....