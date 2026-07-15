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«Сперцян обсуждал с Фабрегасом переход в «Комо» в случае ухода Паса. Эдурад окончательно решился на переход в «Аль-Ахли», когда «Комо» отвалился». Гурцкая о хавбеке

Футбольный агент  Тимур Гурцкая объяснил, почему трансфер  Эдуарда Сперцяна в саудовский клуб задержался.

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