Хорошее настроение не от хорошей жизни, а от хорошего отношения к ней. Пусть хорошее настроение будет Вашим спутником весь день! С началом трудовой недели 💪.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Хорошее настроение не от хорошей жизни, а от хорошего отношения к ней. Пусть хорошее настроение будет Вашим спутником весь день! С началом трудовой недели 💪.