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У многодетных отцов могут появиться льготы

У многодетных отцов могут появиться льготы

Владимир Путин выступил с соответствующим предложением. Какие льготы имеют многодетные матери, кого можно считать многодетными отцами и могут ли одновременно существовать льготы и алименты?Президент Владимир Путин попросил вице-премьера РФ Татьяну Голикову рассмотреть введение льгот для многодетных отцов.

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