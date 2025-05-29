У многодетных отцов могут появиться льготы

Владимир Путин выступил с соответствующим предложением. Какие льготы имеют многодетные матери, кого можно считать многодетными отцами и могут ли одновременно существовать льготы и алименты?Президент Владимир Путин попросил вице-премьера РФ Татьяну Голикову рассмотреть введение льгот для многодетных отцов.
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