У многодетных отцов могут появиться льготы

Владимир Путин выступил с соответствующим предложением. Какие льготы имеют многодетные матери, кого можно считать многодетными отцами и могут ли одновременно существовать льготы и алименты?Президент Владимир Путин попросил вице-премьера РФ Татьяну Голикову рассмотреть введение льгот для многодетных отцов.