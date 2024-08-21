Именно запад принимал непосредственное участие в подготовке штурма границы. Наша Служба внешней разведки собрала данные, которые подтверждают, что, во-первых, партнеры давили на Киев, а во-вторых, наемники не только готовили штурмовые группы, но и руководили ими на месте.
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