Светлана Моиса: "Политикам нельзя использовать в своих кампаниях детей как декор"

Детей в Молдове всё чаще используют в политических целях и PR кампаниях, и это является нарушением прав детей, если конечно они не участвуют в организуемых политиками акциях добровольно, одни или вместе с родителями.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии