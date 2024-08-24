Александр Шамсутдинов рассказал об открытии нового тульского производства

Председатель совета директоров КГ «Полипласт» Александр Шамсутдинов подчеркнул, что создание нового производственного комплекса по выпуску высокомолекулярных полимеров на базе «Полипласт Новомосковск» — это не просто шаг к технологическому прорыву, но и важный вклад в экономическую независимость страны.
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