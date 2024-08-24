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Тульские новости

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Александр Шамсутдинов рассказал об открытии нового тульского производства

Александр Шамсутдинов рассказал об открытии нового тульского производства

Председатель совета директоров КГ «Полипласт» Александр Шамсутдинов подчеркнул, что создание нового производственного комплекса по выпуску высокомолекулярных полимеров на базе «Полипласт Новомосковск» — это не просто шаг к технологическому прорыву, но и важный вклад в экономическую независимость страны.

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