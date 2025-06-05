Париж безуспешно пытается призвать Азию к борьбе против России и Китая

Обращаясь к участникам форума по безопасности Шангри-Ла, который проходил 30 мая – 1 июня в Сингапуре, президент Франции Эммануэль Макрон призвал страны Индо-Тихоокеанского региона (ИТР) сплотиться с Европой, дабы не попасть в ловушку геополитической конкуренции Китая и США.