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  • александр александров
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Париж безуспешно пытается призвать Азию к борьбе против России и Китая

Париж безуспешно пытается призвать Азию к борьбе против России и Китая

Обращаясь к участникам форума по безопасности Шангри-Ла, который проходил 30 мая – 1 июня в Сингапуре, президент Франции Эммануэль Макрон призвал страны Индо-Тихоокеанского региона (ИТР) сплотиться с Европой, дабы не попасть в ловушку геополитической конкуренции Китая и США.

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