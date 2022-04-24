Гурьянов набрал 31-е очко в сезоне, побив личный рекорд

Форвард «Далласа» Денис Гурьянов в матче чемпионата НХЛ с «Сиэтлом» (3:2) сделал голевую передачу Владиславу Наместникову, забросившему победную шайбу.

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