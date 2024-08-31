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Царьград

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В уголовном деле о некачественных бронежилетах могут появиться новые фигуранты

В уголовном деле о некачественных бронежилетах могут появиться новые фигуранты

Новые фигуранты и свидетели могут появиться в уголовном деле о поставке некачественных бронежилетов для Минобороны.

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Комментарии
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ЛЛ
Людмила Лепаева
Мой знакомый ездил на СВО рассказывал что они снимали с убитых украинцев бронижелеты они были американские
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