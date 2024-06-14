Судей и прокуроров призывают проявлять больше смелости

В Молдове есть хорошие прокуроры и судьи, но они должны быть более смелыми. Это заявление сделал спикер парламента Игорь Гросу, который призывает прокуроров не бояться проверки и пройти тест на неподкупность и профессионализм.
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