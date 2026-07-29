И. о. главы администрации Иван Кошель призвал открыть подъезды для укрытия людей

Геннадий Бережнов

Эта проблема в приграничной полосе России. А дальше на Восток другая проблема, где машинами блокируют вход и выход в подъезд. Наблюдал как мамаша тщетно пытается с коляской выбраться из подъезда. Эта проблема с бородой и решать её не кому.