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Аргументы недели

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И. о. главы администрации Иван Кошель призвал открыть подъезды для укрытия людей

И. о. главы администрации Иван Кошель призвал открыть подъезды для укрытия людей

И. о. главы администрации Керчи Иван Кошель обратился к УК и жителям города с призывом обеспечить беспрепятственный доступ в подъезды многоквартирных домов.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Эта проблема в приграничной полосе России. А дальше на Восток другая проблема, где машинами блокируют вход и выход в подъезд. Наблюдал как мамаша тщетно пытается с коляской выбраться из подъезда. Эта проблема с бородой и решать её не кому.
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