"Просто какой-то кошмар…". В Сети появилось эмоциональное обращение Долиной по поводу атаки с Украины

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Царьград

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"Просто какой-то кошмар…". В Сети появилось эмоциональное обращение Ларисы Долиной, сделанное по поводу хакерской атаки с Украины.

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