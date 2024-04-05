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Япония запретила экспорт в Россию 164 видов товаров

Япония запретила экспорт в Россию 164 видов товаров

Ограничения вступят в силу 17 апреля.фото: nsplash.com/@gronemo--> Япония вводит запрет на экспорт в Россию 164 видов товаров, в том числе автомобильного моторного масла и литий-ионных аккумуляторов, сообщает 5 апреля пресс-служба министерства экономики, промышленности и торговли страны.

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