Япония запретила экспорт в Россию 164 видов товаров

Ограничения вступят в силу 17 апреля.фото: nsplash.com/@gronemo--> Япония вводит запрет на экспорт в Россию 164 видов товаров, в том числе автомобильного моторного масла и литий-ионных аккумуляторов, сообщает 5 апреля пресс-служба министерства экономики, промышленности и торговли страны.