«Была ваша, стала наша!» В карельской деревне владелец одного из домов планирует перекрыть дорогу

Более 20 жителей деревни обратились в прокуратуру, чтобы помешать этому. Некоторые подали иск в суд. История, которая может стать прецедентом, разворачивается в карельской деревне Курмойла Пряжинского района.
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