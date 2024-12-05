ПЛÀТИНОВОЕ СОЛНЦЕ

Платиновое Солнце!Оно везде…Это Свет!Это Любовь!Это Единство Всего ЧТО ЕСМЬ!Это Экстаз!Это Счастье!Это танец ЛюбвиНа Земле и везде!Нет прекраснее энергииВ Космосе!И это ТЫ!И это Я!И это ГОСПОДЬ!Это Единство ВсегоИ Его Рождение!Его проявление во всехВозросших Мирах иВселенных.
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