В яслях у богов
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В яслях у богов

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ПЛÀТИНОВОЕ СОЛНЦЕ

ПЛÀТИНОВОЕ СОЛНЦЕ

Платиновое Солнце!Оно везде…Это Свет!Это Любовь!Это Единство Всего ЧТО ЕСМЬ!Это Экстаз!Это Счастье!Это танец ЛюбвиНа Земле и везде!Нет прекраснее энергииВ Космосе!И это ТЫ!И это Я!И это ГОСПОДЬ!Это Единство ВсегоИ Его Рождение!Его проявление во всехВозросших Мирах иВселенных.

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