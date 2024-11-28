В яслях у богов
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В яслях у богов

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ПЛÀТИНОВОЕ СОЛНЦЕ, ИЛИ ТРИ КИТА

ПЛÀТИНОВОЕ СОЛНЦЕ, ИЛИ ТРИ КИТА

Первым делом – детская познавàтельная литература, впрочем, и взрóслым пойдёт впрок ввиду рассеянности внимàния на школьной скамье, чем и ныне грешѝт просвещéние, так давайте же навёрстывать упýщенное :)  В свете Тайной Доктрины Пифагора продолжим кликом по картинке, и как водится, цитата на посошóк: «На краю мрачной бездны, отделяющей духовный мир от физического мира, стоит современная наука с закрытыми глазами и отвернувшейся в сторону головой, провозглашая при этом бездну непроходимой и бездонной, хотя она держит в своей руке факел, и стоит ей только опустить этот факел ниже, как она увидит свою ошибку.

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