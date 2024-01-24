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Нищие собственники

Нищие собственники

А вот и та самая национализация, которой мы все добивались! "Главной ошибкой 1990-х годов в России стала массовая приватизация.

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Комментарии
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В
Владимир
Широков случайно не является по совместительству агантом ЦРУ.
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5 час.
ГМ
Георгий Михалев
Все правильно, надо проводить конфискацию, чтобы не ныли, что платежи ЖКХ большие. На те деньги, которые сегодня собирают по ЖКХ, капитальные ремонты не проведешь и содержать инфраструктуру невозможно.
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2 час.
Алексей Смирнов
Кто вам такую глупость сказал? Если бы не явно завышенные цены на строй материалы и системы коммуникаций, то проблем с содержанием домов не было бы. В первую очередь нужно очень сильно надавить на хвост спекулянтам и явным мошенникам  на производствах. Вот тогда цены на ЖКХ можно будет очень серьёзно снизить. Всё. что более 3% чистой прибыли считать мошенничеством и карать как это было принято в СССР. за подобные преступления.
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46 мин.

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