Нищие собственники

Все правильно, надо проводить конфискацию, чтобы не ныли, что платежи ЖКХ большие. На те деньги, которые сегодня собирают по ЖКХ, капитальные ремонты не проведешь и содержать инфраструктуру невозможно.

Алексей Смирнов

Кто вам такую глупость сказал? Если бы не явно завышенные цены на строй материалы и системы коммуникаций, то проблем с содержанием домов не было бы. В первую очередь нужно очень сильно надавить на хвост спекулянтам и явным мошенникам на производствах. Вот тогда цены на ЖКХ можно будет очень серьёзно снизить. Всё. что более 3% чистой прибыли считать мошенничеством и карать как это было принято в СССР. за подобные преступления.