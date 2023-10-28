Аршавин пошутил, что в обороне "Ростова" собраны игроки из "Зенита-2"

Бывший капитан петербургского "Зенита" и сборной России Андрей Аршавин в эфире "Матч ТВ" выразил мнением, что "Ростов" много пропускает в матчах чемпионата страны из-за частой смены игроков в линии обороны.
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