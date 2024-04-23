ЕС разработал план использования доходов от замороженных активов РФ

Евросоюз разработал план по использованию доходов от замороженных российских активов. Об этом сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, пишет Financial One.
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