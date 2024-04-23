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ЕС разработал план использования доходов от замороженных активов РФ

ЕС разработал план использования доходов от замороженных активов РФ

Евросоюз разработал план по использованию доходов от замороженных российских активов. Об этом сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, пишет Financial One.

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