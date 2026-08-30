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Воронежские новости

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Почти 500 дронов уничтожили над Россией за ночь: есть погибшие и пострадавшие

Почти 500 дронов уничтожили над Россией за ночь: есть погибшие и пострадавшие

Минувшей ночью над территорией страны уничтожили 494 беспилотных летательных аппарата. Под удар попали и соседние с Воронежской областью регионы.

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