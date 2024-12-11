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В Южной Корее арестовали двух высокопоставленных полицейских чиновников

В Южной Корее арестовали двух высокопоставленных полицейских чиновников

Ордер на арест руководителя Агентства национальной полиции (АНП) РК Чо Чжи Хо и главы Агентства полиции Сеула Ким Бон Сика выдан судом Южной Кореи, 11 декабря сообщили представители правоохранительных органов страны.

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