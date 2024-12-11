В Южной Корее арестовали двух высокопоставленных полицейских чиновников

Ордер на арест руководителя Агентства национальной полиции (АНП) РК Чо Чжи Хо и главы Агентства полиции Сеула Ким Бон Сика выдан судом Южной Кореи, 11 декабря сообщили представители правоохранительных органов страны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии