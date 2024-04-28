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Спички - не игрушка

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ФСБ: В Волгоградской области задержаны готовившие теракты неонацисты

ФСБ: В Волгоградской области задержаны готовившие теракты неонацисты

Сотрудники ФСБ совместно со СК РФ и МВД задержали в Волгоградской области двух членов запрещенной неонацистской группировки National-Socialism/White Power (национал-социализм/Сила белых), готовивших теракт.

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