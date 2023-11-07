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ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ

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Как армии Ватутина освободили Киев

Как армии Ватутина освободили Киев

Советские солдаты идут по Крещатику в освобождённом Киеве Общая ситуация Красная Армия на широком фронте вышла к Днепру, форсировала его с ходу и коренным образом изменила ситуацию на фронте в свою пользу.

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