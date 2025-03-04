В Омске собираются снести более 350 киосков. Власти заявляют, что все они установлены незаконно и «уродуют улицы».
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В Омске собираются снести более 350 киосков. Власти заявляют, что все они установлены незаконно и «уродуют улицы».