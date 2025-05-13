Певица Буланова: один прием пищи в день помогает быстро избавиться от лишних объемов

Певица Татьяна Буланова поделилась со своими поклонниками секретами поддержания стройной фигуры. В интервью Общественной Службе Новостей она призналась, что перепробовала множество диет, но не все они оказались эффективными.
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