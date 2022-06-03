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Российский футбольный союз решил соблюдать антироссийские санкции по Крыму. Это как?

Российские футбольные функционеры в очередной раз неприятно удивили. Мало того, что они «опустили» уровень российского футбола на уровень «ниже плинтуса», но очередное решение по игнорированию крымских клубов в чемпионате России уже трудно понять.

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