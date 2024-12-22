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«Околдовала она меня»: Алексей Глызин — о том, почему ушел от жены к любовнице

«Околдовала она меня»: Алексей Глызин — о том, почему ушел от жены к любовнице

Певец дал откровенное интервью Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press В шоу-бизнесе многие в курсе, что Алексей Глызин, который долгое время был счастлив в браке с Людмилой и воспитывал сына Леху, в какой-то момент ушел к любовнице.

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