Певец дал откровенное интервью Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press В шоу-бизнесе многие в курсе, что Алексей Глызин, который долгое время был счастлив в браке с Людмилой и воспитывал сына Леху, в какой-то момент ушел к любовнице.