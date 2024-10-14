За год в РТ конкуренция редакторов и журналистов выросла до 23 резюме на вакансию

Несмотря на то, что в целом рынок труда Татарстана, как и России, испытывает дефицит кадров и людей в ближайшее время больше не станет, есть сферы с хорошей конкуренцией, с возможностью более тщательного отбора, выбора наиболее подходящих кандидатов.
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