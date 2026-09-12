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В Петербурге и Ленобласти снова очереди на АЗС

В Петербурге и Ленобласти снова очереди на АЗС

Власти Ленинградской области сообщили о возвращении очередей на автозаправочных станциях. Как заявил вице-губернатор по экономическому развитию Егор Мищеряков, по ряду АЗС отгрузки топлива снижены, поэтому областные власти "поддерживают постоянный контакт с сетевыми операторами".

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