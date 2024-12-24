В РФ создали стратосферный беспилотник с автономным полетом в 40 суток

В России создан новый беспилотный летательный аппарат — стратосферный дрон «Аргус». Этот дрон способен находиться в воздухе до 40 дней без посадки, выполняя задачи, схожие с функциями орбитальных спутников.
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