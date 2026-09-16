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Умер победитель «Голоса Голландии» Бен Сондерс

Умер победитель «Голоса Голландии» Бен Сондерс

Нидерландский певец Бен Сондерс, в копилке которого победа в шоу «Голос Голландии» и участие в конкурсе «Евровидение», скончался на 44-м году жизни.

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