Почему голосование в Конгрессе может привести к росту рынка криптовалют

На следующей неделе законодатели Палаты представителей проголосуют за Закон о финансовых инновациях и технологиях, известный как Fit21, который сделает Комиссию по торговле товарными фьючерсами (CFTC) главным регулятором криптовалют и определит, какие области рынка криптовалют контролирует Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии