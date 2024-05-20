Почему голосование в Конгрессе может привести к росту рынка криптовалют

На следующей неделе законодатели Палаты представителей проголосуют за Закон о финансовых инновациях и технологиях, известный как Fit21, который сделает Комиссию по торговле товарными фьючерсами (CFTC) главным регулятором криптовалют и определит, какие области рынка криптовалют контролирует Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC).