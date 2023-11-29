Собянин рассказал о новом стандарте московских городских вокзалов

На МЦК и четырех диаметрах МЦД работают уже 79 городских вокзалов Мэр Москвы Сергей Собянин в блоге на персональном сайте рассказал о том, что создание и развитие МЦК и МЦД является крупнейшим проектом в транспортной сфере.
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