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Аргументы недели

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Китай и Индия жёстко ответили на угрозу «адских» санкций Вашингтона

Китай и Индия жёстко ответили на угрозу «адских» санкций Вашингтона

Обе страны – серьёзные торговые партнёры России. Подписанный Дональдом Трампом «Закон Линдси О. Грэма о санкциях против России и Ирана 2026 года» наделяет Белый дом полномочиями вводить вторичные пошлины (вплоть до 100%) против компаний из третьих стран, которые продолжают закупать российские или иранские энергоносители.

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