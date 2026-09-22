Китай и Индия жёстко ответили на угрозу «адских» санкций Вашингтона

Обе страны – серьёзные торговые партнёры России. Подписанный Дональдом Трампом «Закон Линдси О. Грэма о санкциях против России и Ирана 2026 года» наделяет Белый дом полномочиями вводить вторичные пошлины (вплоть до 100%) против компаний из третьих стран, которые продолжают закупать российские или иранские энергоносители.