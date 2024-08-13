Куда сходить: интересные мероприятия 14 августа в Крыму

ВЫСТАВКА Симферопольский художественный музей (Симферополь, Одесская, 3а) Экскурсия «Искусство вне времени» 6+ 14 августа, 09:00 - 17:30 Экскурсанты познакомятся с постоянной экспозицией Симферопольского художественного музея, а также с действующими выставочными проектами.
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