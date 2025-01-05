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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Форвард СКА Короткий: «Ротенберг просто лучший тренер. Постоянно подбадривает, знает полностью всю систему КХЛ, кто как играет»

– Какой Роман Ротенберг тренер? – Роман Борисович великолепный тренер, постоянно подбадривает, знает полностью всю систему КХЛ, кто как играет, ищет слабые стороны, подсказывает нам.

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