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Армения променяла ОДКБ на ЕС? Власти начали процесс евроинтеграции

Армения променяла ОДКБ на ЕС? Власти начали процесс евроинтеграции

Правительство Армении одобрило законопроект о начале процесса вступления страны в Евросоюз. На фоне скандальных заявлений Пашиняна о ОДКБ и России, начало процесса евроинтеграции армянским властями выглядит тревожно.

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Комментарии
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Eduard
От ОДКБ ушлп,а в ЕС не взяли,только обезали! Турции 25 лет обещают,нр не берут,потому что это Восток,как и Армения!
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21 час.

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