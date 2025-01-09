Армения променяла ОДКБ на ЕС? Власти начали процесс евроинтеграции

Правительство Армении одобрило законопроект о начале процесса вступления страны в Евросоюз. На фоне скандальных заявлений Пашиняна о ОДКБ и России, начало процесса евроинтеграции армянским властями выглядит тревожно.
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