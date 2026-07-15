"Пушечное мясо". Европейцы устали терпеть: они указали украинцам на дверь

Галина Чужая

Ой, не смешите наши тапочки. Европа привыкла лгать - они всегда говорят одно, а делают другое. Видимо пример у Гитлера взяли, когда он говорил, что не собирается нападать на Россию и даже заключил многомиллионный кредит на 200 млн рейхсмарок для закупки специального оборудования, станков, машин и вооружения.