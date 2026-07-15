С одной стороны, дела у Украины с пополнением армии, должно быть, идут настолько плохо, что она просит Евросоюз больше не принимать по умолчанию украинцев в возрасте от 23 до 60 лет в свою программу коллективной защиты.
"Пушечное мясо". Европейцы устали терпеть: они указали украинцам на дверь
Комментарии
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Галина Чужая
Ой, не смешите наши тапочки. Европа привыкла лгать - они всегда говорят одно, а делают другое. Видимо пример у Гитлера взяли, когда он говорил, что не собирается нападать на Россию и даже заключил многомиллионный кредит на 200 млн рейхсмарок для закупки специального оборудования, станков, машин и вооружения.
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Ураганов Иван
Зелёная слизь просил слёзно,выгнать из Евросоюза мужчин от 18 до 60 лет назад в 404!
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