Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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📚БУЦЦАТИ ДИНО "ЗАГАДКА СТАРОГО ЛЕСА" (КНИГА-ПРИТЧА)*

📚БУЦЦАТИ ДИНО "ЗАГАДКА СТАРОГО ЛЕСА" (КНИГА-ПРИТЧА)*

Сказка-притча незамысловато, не удивляясь чудесам, поведает о том, что всё в мире взаимосвязано, и что нельзя разрушить окружающую жизнь, не разрушив при этом себя.

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